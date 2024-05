Farmaci per disfunzioni erettili spacciati per cosmetici: maxi sequestro

Farmaci "simil Viagra" utilizzati per disfunzioni erettili venivano spacciati per cosmetici in modo da eludere i controlli. È senza precedenti il sequestro di medicinali irregolari effettuato dalla guardia di finanza nel porto di Ancona: più di 2 milioni di dosi viaggiavano a bordo di un tir imbarcato su una motonave proveniente dalla Grecia.

I medicinali diretti nel mercato italiano - contenenti principi attivi quali Sildenafil, Tadalafil e Vardenafil - non erano vendibili legalmente in quanto privi delle autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'importazione e la distribuzione. La documentazione fornita per il trasporto indicava infatti in modo ingannevole che la merce consisteva in cosmetici inviati da una società greca. Il sequestro, sottolineano le fiamme gialle, ha sventato una seria minaccia per la salute dei potenziali consumatori.