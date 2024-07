"Un tavolo per due, grazie": muore al ristorante davanti alla fidanzata

"Buongiorno. Siamo in due, vorremmo pranzare". Entrato in un ristorante per prenotare un tavolo per il pranzo con la compagna, un uomo di 51 anni si è improvvisamente sentito male e si è accasciato a terra: è morto poco dopo, malgrado l'intervento dei sanitari sul posto. La vittima è Fausto Crestan, 51enne di Marostica (Vicenza). La tragedia è avvenuta domenica 21 luglio in un locale di Rubbio di Lusiana Conco, un comune sparso di circa quattromila abitanti in provincia di Vicenza.

Fausto Crestan di Marostica morto al ristorante davanti alla compagna

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo essere entrato, l'uomo si è avvicinato al banco per chiedere un tavolo, ma ha avuto un malore improvviso, accasciandosi sul pavimento e morendo davanti agli occhi della compagna. Inutile l'intervento degli operatori del 118, intervenuti sul luogo insieme alla polizia provinciale e a un elicottero del servizio di emergenza, atterrato in un parco vicino.

I sanitari hanno tentato di rianimare il 51enne per oltre mezz'ora, purtroppo invano.