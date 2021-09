Tragico schianto: Fausto D'Agostino muore a 22 anni

Aveva solo 22 anni Fausto D'Agostino. Il giovane, residente a Albenga (Savona) è morto ieri sera di ieri dopo che ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un albero.

Tragico schianto a Cisano sul Neva

L'incidente mortale è avvenuto poco prima delle 22 lungo la strada che attraversa Cisano sul Neva, nel savonese. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, con tutta probabilità il raagzzo ha sbandato, è andato a impattare contro il muretto che delimita la carreggiata e poi contro un albero. Inutile l'intervento della Croce bianca di Albenga, il ragazzo è morto sul colpo. Tutti i soccorsi sono stati vani. Sul posto vigili del fuoco e i carabinieri di Alassio.

Numerosi gli amici di Fausto D'Agostino che hanno raggiunto il luogo dell’incidente, attoniti e increduli per l’accaduto. Nato a Torino, il giovane era residente ad Albenga. Lascia la mamma e la sorella. La notizia ha lasciato nel dolore e nello sgomento l'intera comunità. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis commenta: "Conoscevo Fausto, era un mio paziente e lo ricordo con affetto come un ragazzo molto educato e rispettoso. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nel terribile incidente di questa notte, mi lascia senza parole. In questo momento di grande dolore esprimo le mie più sentite condoglianze in particolare alla mamma Daniela e la sorella Sara. L’intera Amministrazione si stringe intorno alla famiglia di Fausto".