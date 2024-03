L'avvocato ha il fax rotto e la notifica del processo non arriva: condannato

Doveva presentarsi davanti alla corte d'appello di Perugia, ma la notifica di citazione in giudizio non gli arriva e viene condannato. Colpa, ha riferito l'imputato, del fax difettoso del proprio avvocato difensore. È la singolare vicenda di un 50enne perugino, che inutilmente ha presentato ricorso in Cassazione contro la condanna inflittagli.

Com riporta PerugiaToday, l'uomo ha sostenuto di aver nominato un difensore di fiducia, ma di non aver "avuto effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio, stante la constatata inidoneità del servizio fax utilizzato dal difensore di fiducia e nonostante la celebrazione di 9 udienze con nove difensori di ufficio diversi". L'uomo "non poteva, pertanto, ritenersi una ignoranza colpevole del ricorrente, né poteva ritenersi operante una presunzione di conoscenza".

Ma per la Cassazione iI ricorso è inammissibile, in quanto "non sussiste il requisito dell'ignoranza incolpevole". In pratica, a non conoscenza della citazione in giudizio non può dare luogo a un ricorso perché, spiega la Cassazione, in merito "alla inidoneità del fax a ricevere le notifiche, si deve ribadire che è onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo, comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali cause che possano influire sulla regolarità della notifica a mezzo fax, funzionale alla corretta instaurazione del giudizio.

Confermata quindi la condanna al pagamento delle spese processuali e di 3mila euro alla Cassa delle ammende.