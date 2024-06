Una donna di 70 anni è stata arrestata dai carabinieri di Forlì colta in flagrante mentre imbrattava l'auto dell'ex fidanzato con le proprie deiezioni. L'uomo era diventato bersaglio di queste particolari 'attenzioni' fin dal marzo scorso, quando decise di porre fine alla relazione sentimentale. La donna, non rassegnata alla rottura, aveva scelto di 'vendicarsi', cospargendo il veicolo dell'ex fidanzato di feci in almeno sei occasioni diverse.

Sebbene non avesse prove concrete, la vittima aveva subito nutrito sospetti sulla ex partner e aveva formalizzato una denuncia ai carabinieri della stazione del Ronco, indicando in lei la probabile responsabile. Gli atti persecutori avevano indotto nell'uomo uno stato di ansia e paura così grave da costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita, come evitare di uscire durante le ore notturne.

A seguito di una serie di appostamenti mirati, i militari sono riusciti a sorprendere la donna in flagranza di reato, mentre era ancora in possesso di un bicchiere di plastica contenente le proprie deiezioni. L'arresto è stato convalidato e alla 70enne è stato applicato il braccialetto elettronico, con il divieto di avvicinarsi alla vittima entro un raggio di 500 metri.