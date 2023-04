Schianto tra auto e moto in autostrada: Federica muore a 27 anni, grave il fidanzato

Tragedia sull'autostrada A19: una ragazza di 27 anni, Federica Albanese, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto sulla Palermo-Catania nel pomeriggio di ieri, domenica 2 aprile. Il drammatico schianto è avvenuto poco dopo le 14, all'altezza di Termini Imerese: la moto su cui viaggiava la giovane è andata a schiantarsi contro un'auto. Oltre alla 27enne, che era in sella alla motocicletta, una Honda, sono rimasti feriti il fidanzato di 28 anni, S.G., che si trovava alla guida del mezzo ed è in gravissime condizioni, e anche la donna che guidava la macchina, una Fiat 500, C. B., 32 anni. Come riporta PalermoToday, entrambi erano stati trasportati in elisoccorso all'ospedale Cimino, ma per il giovane, che è in codice rosso, si sta rendendo necessario un ulteriore trasferimento, sempre in elisoccorso, in un nosocomio palermitano.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Buonfornello, che sta indagando sulla dinamica dell'incidente, l'impatto tra auto e moto sarebbe avvenuto frontalmente. Dopo l'impatto, la vettura sulla quale viaggiavano due persone, si è ribaltata e ha preso fuoco. Per fortuna i due occupanti sono riusciti a uscire dalle lamiere prima che l'incendio divorasse il veicolo. Nulla da fare invece per Federica, che dopo lo scontro con l'automobile è stata sbalzata per diversi metri. La giovane stava tornando a casa con il fidanzato dopo una mattinata passata in compagnia di alcuni amici, come testimoniano le ultime foto pubblicate dalla ragazza sui social.