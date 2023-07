Federica va in ospedale per un mal di denti, le fanno la tac e muore poco dopo

Un mal di denti che non dava tregua, la decisione di andare in ospedale, la tac e poi le condizioni che precipitano. Una donna di 44 anni, Federica Borrometi, è morta nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

La donna, originaria di Napoli ma residente a Scicli (Ragusa), si è presentata al pronto soccorso lamentando dolori lancinanti per un ascesso dentale. I medici hanno deciso di sottoporla a una tac al collo, al massiccio facciale e al torace per indagare a fondo il problema. Poco dopo è morta.

Non è escluso che sia morta per choc anafilattico. In rari casi possono verificarsi reazioni allergiche gravi al liquido di contrasto utilizzato per l'esame specialistico.

I tentativi di salvarla sono stati vani. È stata aperta un'indagine interna e la salma è stata posta sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

