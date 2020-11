Federica Marcolla: cade nel vuoto davanti al compagno, morta dottoressa

Un volo di duecento metri che purtroppo non le ha lasciato scampo. Federica Marcolla, 32enne medico di base e mamma di due bambini, è la vittima del terribile incidente in montagna avvenuto sulla ferrata Che Guevara, nel Basso Sarca in Trentino, nella mattinata di sabato 7 novembre. Secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, sulla base delle testimonianze dei soccorritori e del compagno che era con lei, sembra che sia stato fatale il mancato aggancio di un moschettone durante un passaggio lungo la via attrezzata.

Federica Marcolla morta in un incidente in montagna

Residente a Trento, originaria di Zambana, laureatasi in Medicina a Parma, appassionata di montagna, Federica Marcolla era molto conosciuta per la sua professione, medico di famiglia, in tutta la comunità. Pochi giorni fa aveva rilasciato un'intervista al Tgr regionale per informare la popolazione sulla situazione dei medici di base nell'emergenza covid.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'alpinista stava staccando e riagganciando uno dei due moschettoni, convinta di poter fare affidamento sull'altro. Quest'ultimo, però, era probabilmente agganciato male ed all'improvviso la ragazza è caduta di spalle nel vuoto. A dare l'allarme è stato il compagno, che l'ha vista previpitare senza poter fare nulla. Il Soccorso Alpino è intervenuto in elicottero ed ha verricellato sul posto l'equipe medica. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.