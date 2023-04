Esce di casa senza dire nulla e scompare: ore d'ansia per Federica

Sono riprese questa mattina alle 7 le ricerche di Federica Zarabara, scomparsa a Imponzo di Tolmezzo (Udine). La donna, 45 anni, non dà notizie di sé da ieri mattina, lunedì 3 aprile. Federica Zarabara non ha lasciato biglietti né messaggi alla famiglia per dire dove stesse andando. È uscita di casa senza portare con sé nulla. Niente telefono, né documenti o soldi. Per ritrovarla si è mobilitato tutto il paese. Il sindaco ha messo a disposizione le telecamere di videosorveglianza del comune per trovare eventuali tracce della donna.

Federica Zarabara scomparsa a Imponzo di Tolmezzo (Udine): le ultime notizie

Tanti anche gli appelli condivisi sui social network: "Stiamo cercando Federica Zarabara di Imponzo, che è uscita da casa stamattina presto, a piedi senza documenti e senza cellulare. Chiunque l'avesse vista ci avvisi subito". Le ricerche sono cominciate nel primo pomeriggio della giornata di ieri, anche con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile. Le operazioni a terra sono continuate tutta la notte, con base nel campo sportivo di Imponzo.

Da questa mattina, martedì 4 aprile, scendono in campo anche i volontari di Protezione civile di Cavazzo Carnico, Tolmezzo , Arta Terme, Zuglio e Amaro. Sul posto operano i vigili del fuoco, il soccorso alpino della guardia di finanza, i volontari del soccorso alpino Cnsas, i carabinieri e la polizia di Stato. A coordinare le ricerche è la prefettura di Udine: è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.