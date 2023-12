Federico trovato morto in casa a 26 anni, era una promessa della musica

La sua vita si è spezzata ad appena 26 anni. Federico Chiarolanza, musicista punk trevigiano, è stato trovato morto in casa nel giorno della vigilia di Natale. Il corpo senza vita del giovane è stato scoperto nel pomeriggio dai genitori nella loro abitazione di Mogliano Veneto.

Al fratello Gabriele, scrittore di professione, il compito di dare la notizia con un post su Facebook: "Da piccolo mi dicevi che per te ero invincibile. Quanto vorrei avessi avuto ragione tu! Quanto vorrei essere stato davvero invincibile per cacciare via i demoni che ti perseguitavano. Purtroppo non ho potuto fare nulla e ora non ci vedremo più. Resterai per sempre giovane e io ricorderò sempre tutte le volte che ho giocato con te da piccolo, tutte le volte che ti ho preso in braccio fin da quando eri appena nato. Ricordiamo sempre e solo frammenti imperfetti che scambiamo con la verità. Per me non è diverso. Ciononostante, ti ricorderò sempre con l'affetto e la tenerezza di un fratello maggiore verso il minore. Addio Federico, che la terra ti sia lieve se possibile".

Federico era un musicista talentuoso e appassionato, chitarrista della band Misturafritta conosciuto con il nome d'arte "Brock". "Un colpo al cuore. La scena punk ha perso una persona eccezionale", si legge sulla pagina All you need is punk.

