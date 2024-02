Si ferma a dormire in azienda: Federico Massa trovato morto

Dramma in una piccola azienda nella zona artigianale di Macchiareddu, alle porte di Cagliari. Federico Massa, 61 anni, di Sarroch ma residente a Selargius, stava dormendo in un locale abitativo dell'azienda in cui lavorava. Aveva acceso un braciere per riscaldarsi, prendendo sonno, probabilmente, poco dopo.

Il monossido di carbonio avrebbe saturato presto l'ambiente, senza lasciargli scampo. L'allarme è stato dato da un parente che lo ha trovato ormai esanime. Vani i soccorsi dei medici del 118. I carabinieri di Assemini e Cagliari si sono recati sul posto per ricostruire nei dettagli la dinamica della tragedia, su cui ci sarebbero però pochi dubbi.