Esce fuori strada con la Smart e finisce nel fossato: Federico muore a 25 anni

Il terribile incidente è avvenuto questa mattina a Orgiano, in provincia di Vicenza. Per recuperare l'auto è stata necessaria l'autogrù

Incidente mortale nella mattina di oggi, sabato 21 novembre 2020, in via San Giovanni nel Comune vicentino di Orgiano, in provincia di Vicenza. Un'auto guidata da un 25enne originario del Veronese, Federico Ruzza, è uscita di strada, finendo prima contro la cuspide di un guardrail e poi nel fossato. Il giovane alla guida ha perso la vita nel violento impatto. L'incidente, come riferito dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto, è avvenuto intorno alle 7.30.

Incidente a Orgiano (Vicenza): morto Federico Ruzza

I pompieri arrivati da Lonigo e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza la Smart. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del giovane conducente di Zimella, in provincia di Verona. I carabinieri di Campiglia hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 10.30 dopo l’estrazione del corpo del giovane e il recupero dell’auto.