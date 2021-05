Federico Tommasi, il 23enne scomparso nel nulla: l'appello social del fratello

Del giovane, residente a Trento, non si hanno più notizie da sabato. I familiari hanno già avvertito la polizia: ''È la prima volta che non torna a casa, è una cosa inaspettata''

Sono ore di apprensione a Trento per le sorti di Federico Tommasi, un ragazzo di 23 anni di cui non si hanno più notizie da sabato 22 maggio. Quella sera il giovane sarebbe uscito di casa per poi sparire nel nulla. Il fratello Riccardo, dopo aver allertato le forze dell'ordine, ha anche diffuso un appello su Facebook: ''Buongiorno a tutti, se qualcuno ha per caso visto questo ragazzo, mio fratello, potrebbe contattarmi? è sparito da più di 24 ore era vestito con una tuta scura e delle scarpe con lacci di colori diversi. Ho già avvertito la polizia. Vi ringrazio''.

Una richiesta d'aiuto divulgata anche dai colleghi del Conservatorio F.A. Bonporti Trento e Riva del Garda, dove il giovane studiava.

Come raccontato a TrentoToday dal fratello Riccardo, nessuno ha visto Federico uscire di casa: ''Non l'ho visto uscire, ero andato a fare la doccia. È la prima volta che non torna a casa, è una cosa inaspettata''. Ovviamente, chiunque lo avesse visto o potesse avere sue notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine.