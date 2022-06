Trova un fegato in acqua mentre fa il bagno: macabra scoperta in mare

Macabra scoperta in mare a Latina dove un bagnante mentre stava nuotando ha notato qualcosa di strano che galleggiava in acqua, che poi è stato scoperto essere un fegato. È successo nella giornata di ieri, martedì 21 giugno, a Foce Verde nei pressi di uno stabilimento balneare.

Come riporta il quotidiano Latina Oggi, scattato l'allarme sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto e subito è stata informata la Procura che ha aperto un'inchiesta. A recuperare l'organo che galleggiava in acqua sono stati gli uomini della Guardia Costiera del Circomare di Rio Martino.

Sono ora in corso le indagini per capire come quello che sembra essere un fegato umano possa essere finito in mare. Risposte agli interrogativi potranno arrivare dagli accertamenti che verranno eseguiti in laboratorio e per i quali già nelle prossime ore potrebbe essere affidato l'incarico al medico legale.