Cade dagli scogli e finisce in mare: morto un pensionato

Stava raccogliendo patelle sugli scogli, poi un malore, forse un infarto fulminante e il decesso. Così è morto Felice Beltrano, pensionato 66enne di Cuglieri, in provincia di Oristano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in mare dal nipote e da un suo amico che erano con lui per una battuta di pesca. I due uomini stavano facendo un?immersione, poi una volta riemersi in superficie hanno visto il corpo del 66enne galleggiare in mare. Inutili i tentativi di rianimarlo. Beltrano è stato portato con il gommone sull'arenile di Santa Caterina, dove ad attenderli c'erano gli specialisti 118 arrivati con l'Elisoccorso, ma per l?uomo non c'è stato nulla da fare.