Uccide la moglie e aspetta i carabinieri in piazza con il coltello insanguinato

Stevan Sajn, 50 anni, ha ucciso la compagna con un coltello. È successo stamattina a Capoterra nel cagliaritano. Per Slobodanka Metusev, 48 anni, non c'è stato nulla da fare. Entrambi, di nazionalità serba, erano ospiti di un centro di accoglienza per migranti.

L'allarme è stato dato da alcuni vicini allarmati dalle urla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. L'assassino, dopo il delitto, è stato trovato dagli agenti della polizia locale a Casa Melis, un monumento del centro cittadino.

Era seduto su un gradino, in mano teneva ancora l’arma insanguinata. Si è consegnato ai carabinieri, giunti poco dopo, e adesso si trova agli arresti nella caserma del paese.