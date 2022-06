Donna di 40 anni uccisa in casa a coltellate, fermato il marito

Femminicidio a Codroipo, in provincia di Udine. Un uomo, P.C., 45 anni, nel corso della notte ha ucciso la moglie colpendola con un coltello. Secondo i primi riscontri, l'uomo sarebbe poi fuggito attraverso i campi, ma le forze dell'ordine lo avrebbero in seguito fermato.

La vittima è Elisabetta Molaro di 40 anni. Il dramma alle due di notte in una villetta di via delle Acacie. A quell’ora in casa c’erano anche i due figli della coppia, che stavano dormendo, ora sono stati affidati ai nonni. Tra marito e moglie era in corso una separazione.

Il marito stesso avrebbe chiamato il 118 dopo aver colpito mortalmente la moglie, poi si sarebbe allontanato dall’abitazione in direzione Villa Manin dove successivamente è stato rintracciato: è in stato di fermo in caserma. Avrebbe gettato l'arma in un corso d'acqua. Nelle prossime ore il quadro della tragedia si chiarirà. E' l'ennesimo femminicidio del 2022, un'emergenza senza fine.