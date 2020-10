I due fratelli feriti a colpi di pistola fuori dalla pizzeria

Due persone sono state colpite. Spari nella tarda serata di ieri fuori da una pizzeria di via Buffa a Castellamonte, nel Torinese. Due uomini, fratelli e titolari del locale, sono stati feriti alle gambe nel dehor da sconosciuti che sono poi fuggiti. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Cto di Torino. Sul posto i carabinieri, che si sono messi immediatamente sulle tracce di chi ha sparato. Trovata un'ogiva calibro 38, ma nessun bossolo poiché i colpi sono stati sparati con una pistola a tamburo.

I fratelli feriti a Castellamonte

La fuga potrebbe essere durata poche ore: l'autore del duplice tentato omicidio avvenuto ieri sera, intorno alle 23, sarebbe stato individuato e poi fermato. In nottata i carabinieri hanno condotto in caserma, a Ivrea, un pregiudicato residente in Canavese, sospettato di essere l'autore dell'episodio. L'uomo è stato fermato nella notte a Caselle.

L'arma non è stata trovata, e sarà difficile farlo. Sono in corso le ricerche della pistola utilizzata che sarebbe stata gettata nell'alveo del torrente Stura. I due feriti, gestori della pizzeria, sono stati colpiti rispettivamente a una gamba e a una natica. I fratelli, ricoverati al Cto, non sarebbero gravi, e saranno ascoltati dai carabinieri: la vicenda al momento resta avvolta nel mistero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle prime ore di giovedì - scrive TorinoToday - è uscito dalla sala operatoria uno dei due feriti al quale è stato estratto un frammento di ogiva dal femore. Per l'altro invece fortunatamente il proiettile è entrato e uscito dalla natica. Gli investigatori stanno ancora interrogando nella caserma di Ivrea il presunto autore del fatto di sangue al quale è stato fatto lo stub per rilevare dei residui da sparo.