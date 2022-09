Ferito durante una rapina in casa, muore in ospedale

E' deceduto in ospedale a Catania l'avvocato 83enne che nella notte tra il 4 e il 5 settebre scorso subì una rapina nella sua abitazione di campagna, a Castel di Judica. Era stato trovato gravemente ferito con un colpo alla testa la mattina del 5 settembre scorso nella sua abitazione, dove viveva da solo. Secondo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Caltagirone, l'uomo sarebbe stato vittima di una rapina la sera prima del ritrovamento.

L'anziano professionista, dopo il ritrovamento, era stato ricoverato in ospedale ma non si è mai ripreso. A chiarire la dinamica e le cause del decesso sarà l'autopsia. A causa della gravità della ferita, procurata con un corpo contundente, era stato ricoverato al San Marco di Catania, dove oggi i medici ne hanno accertato la morte celebrale. Sul fatto indagano i carabinieri di Catania.