Si "cancella" col coltello il nome della ex tatuato sul petto: pozza di sangue in strada

La pozza di sangue era lì, sull'asfalto. Un ragazzo respinto si sarebbe cancellato con un coltello il tatuaggio sul petto con il nome dell'amata perdendo molto sangue. Una scena macabra quella che si è presentata ai carabinieri in vico Piraino di Vaccarella a Milazzo. Ne scrivono oggi i giornali locali di Messina. All'origine del gesto autolesionistico ci sarebbe quindi una delusione d'amore.

L'uomo, residente nella cittadina ma originario di Barcellona Pozzo di Gotto, nonostante il sangue perso, non ha fatto ricorso alle cure dei medici. Il quarantenne si è appartato di notte nel vicolo, e ha iniziato a incidersi la pelle con il coltello. La stradina, che collega al lungomare, è stato ripulita in mattinata. Le tracce di sangue erano ovunque oggi, per decine di metri: marciapiedi, mura, auto. In un bidone sono stati ritrovati anche abiti sporchi.