Lo fermano in autostrada e lui si innervosisce: cosa hanno trovato i finanzieri nella vettura

Duemila banconote false da venti e cinquanta euro, per un valore complessivo di oltre settantamila euro, sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Avellino. Nel corso dei servizi di controllo sul tratto dell'autostrada A1 Napoli-Roma, in direzione della capitale, i militari hanno fermato nel territorio del comune di Afragola (Napoli) un'auto condotta da un cittadino albanese residente in provincia di Alessandria.

Insospettiti anche dal suo comportamento agitato e nervoso, i finanzieri hanno deciso di approfondire i controlli sul veicolo - una Fiat Punto - presso la sede del comando provinciale di Avellino: nell'intercapedine dello sportello del veicolo sono state trovate le mazzette di banconote abilmente contraffatte che avrebbero facilmente tratto in inganno i non esperti. L'uomo è stato arrestato.