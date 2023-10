Il fermo al posto di blocco, la scusa goffa e 5.100 euro di multa: cosa hanno scoperto

"Ho dimenticato la patente a casa". Ma no, non era affatto così. Beccato alla guida senza patente, gli era stata revocata: è stato sanzionato per 5.100 euro e la sua vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. È successo a Botticino, comune in provincia di Brescia: qui l'automobilista è stato fermato dagli agenti della polizia locale impegnati in un controllo di routine del territorio. Da segnalare il goffo tentativo di giustificarsi da parte del fermato: ha provato a convincere gli agenti di una semplice dimenticanza.

Agli uomini coordinati dal comandante Josef Meloni ha infatti raccontato di aver dimenticato a casa il documento di guida: niente di più falso, come confermato dagli accertamenti fatti in tempo reale. La sua patente è risultata revocata. La revoca della patente di guida è un atto definitivo che comporta la perdita di validità del documento.

Per poter tornare alla guida, la persona a cui viene revocata la patente dovrà rifare il percorso per il conseguimento di un nuovo titolo di guida, con esame teorico e pratico (dopo un certo periodo di tempo: dai due ai tre anni, in base ai reati e alle infrazioni contestati).

