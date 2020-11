"Fernando è morto di Covid": i familiari organizzano i funerali, poi c'è il colpo di scena

Non era vero, il signor Cristiani non aveva perso la vita in ospedale, dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus. La famiglia ora chiede che sia fatta piena luce. Vicenda davvero surreale, è successo qualche giorno fa a Foggia