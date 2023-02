Rapisce un cucciolo di cane e chiede il riscatto, denunciato per tentata estorsione

Un rapimento in piena regola, con tanto di richiesta di riscatto. Ma stiamo parlano di un cane, anzi di un cucciolo di chihuahua. È successo a Tresigallo, capoluogo del comune di Tresignana, nella provincia di Ferrara, dove alcuni uomini hanno sequestrato un cucciolo di cane, chiedendo poi soldi alla padrona in cambio della sua liberazione. Ma la vicenda è stata risolta dalla polizia locale.

L’animale, un piccolo chihuahua di nome Smith, è uscito dall’abitazione dei proprietari e ha iniziato a vagare per la strada. In quel momento, due uomini che stavano transitando a bordo di un’auto si sono accorti del piccolo cane e, senza pensarci un attimo, lo hanno preso e caricato sulla vettura. La scena è però stata notata da un testimone, che ha sottolineato come i due soggetti non si siano preoccupati di capire di chi fosse il cucciolo.

La padrona ha denunciato il tutto alla polizia locale dell’Unione Terre e Fiumi: “Sono uscita di casa dopo pochi minuti – ha raccontato – ma il mio cagnolino era sparito. Aiutatemi a ritrovarlo”. Dopo nemmeno 24 ore, uno dei due uomini ha contattato la signora, chiedendole del denaro in cambio della liberazione del chihuahua. Per farlo, le ha dato appuntamento davanti ad uno sportello bancomat.

In questo modo il malvivente voleva essere sicuro che la vittima potesse prelevare i soldi e consegnarglieli immediatamente. Ma tutto questo è stato reso vano dall’intervento degli agenti che hanno identificato il soggetto e hanno ritrovato Smith, riconsegnandolo poi alla legittima proprietaria. L’uomo, un 38enne domiciliato a Tresigallo, è stato denunciato per furto e tentata estorsione.