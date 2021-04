Ferrari lanciata a 250 km/h in mezzo al traffico sulla statale

Una Ferrari che sfreccia a tutta velocità in mezzo alle altre auto lungo la statale. È quello che si vede in video apparso sui social e che un lettore ha segnalato alla redazione di LeccoToday, sottolineando la pericolosità dell’accaduto. Nel filmato infatti si vede il bolide lanciato a 250 km/h sulla statale 36, lungo il rettilineo che da Cinisello Balsamo conduce all’imbocco della Valassina e e Lecco.

Ferrari a tutta velocità in mezzo al traffico sulla statale vicino Lecco

Qualcuno seduto dal lato del passeggero ha girato il video, riprendendo prima le mani del guidatore (e il logo del Cavallino sul volante), per poi inquadrare il rettilineo e il tachimetro digitale sul cruscotto, che sale vertiginosamente fino a sfiorare di 25o chilometri orari in una manciata di secondi, passando tra le altre vetture in transito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Segnalazioni relative a manovre azzardate o condotte di guida sono purtroppo molto frequenti, spiegano dal comando di polizia stradale di Monza e Brianza.