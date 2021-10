Uccide la moglie malata a letto con un cuscino e tenta il suicidio

Dramma a Cadoneghe, cittadina in provincia di Padova. Ferruccio Borsello, 84enne padovano, ha ucciso la moglie Natalina Milani, 81enne originaria di Empoli, tentando subito dopo il suicidio. È successo nella mattinata di sabato 30 ottobre: l'uomo si trova ora ricoverato in ospedale. Da quanto si apprende la moglie era gravemente malata da tempo.

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della stazione di Cadoneghe assieme all'equipaggio della radiomobile. Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto accaduto. A trovare la donna ormai priva di vita nel suo letto e il padre agonizzante sarebbe stato il figlio che abita nell'appartamento sopra la coppia. Era sceso dagli anziani genitori questa mattina verso le 5 per assistere la madre, e ha scoperto la tragedia che si era consumata.

Il papà era riverso nella cucina in un lago di sangue, ma ancora vivo, mentre la mamma era a letto e per lei non c'era nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, Ferruccio Borsello avrebbe soffocato la moglie con un cuscino e poi avrebbe tentato di suicidarsi con un coltello da cucina. Natalina Milani era da tempo malata di malata di Alzheimer, non camminava e trascorreva la giornata a letto.