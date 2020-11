La festa con 27 persone in barba alle norme anti-Covid

Il party è stato scoperto dagli agenti del commissariato Barriera Nizza in un appartamento, per la verità neanche troppo grande, di via Sacchi a Torino

Schiamazzi e musica al alto volume, che provenivano dal piano rialzato, hanno attratto l'attenzione dei passanti e anche dei poliziotti. A Torino una festa privata con 27 ragazzi partecipanti, tutti di età compresa tra 14 e 21 anni, cinque dei quali minorenni e alcuni provenienti da fuori provincia e dall'estero, è stata scoperta nella notte di domenica 1 novembre 2020 dagli agenti del commissariato Barriera Nizza in un appartamento, per la verità neanche troppo grande, di via Sacchi.

Hanno cercato di nascondersi negli armadi e nel bagno: multati

Gli agenti hanno bussato alla porta e solo dopo una certa insistenza qualcuno ha aperto. Gli agenti si sono trovati davanti diverse persone, alcune delle quali ubriache, e numerose bottiglie di alcolici. Qualcuno ha cercato di nascondersi negli armadi, sul balcone, nel bagno e nello sgabuzzino. Molti dei presenti non indossavano la mascherina e non mantengevano al distanza di sicurezza.

E' stato poi appurato che uno dei presenti aveva affittato giorni prima l’appartamento, tramite una piattaforma online, per ospitare alcuni amici provenienti dall’estero. In seguito, il locatario e i suoi ospiti, attraverso una catena di messaggi, avevano organizzato la festa. Tutte le persone presenti verranno multate per varie violazioni, per la mancanza dei dispositivi di protezione e per l’assembramento.