La festa abusiva con quasi mille persone in villa con deejay e addetti alla sicurezza

Una festa abusiva, con quasi mille partecipanti, è stata scoperta dalla polizia in una villa privata in contrada Lamalunga, a Monopoli (Bari), nella notte tra venerdì e sabato. Gli agenti hanno fatto irruzione nella villa, sorprendendo gli ospiti della serata intenti a divertirsi. La festa era animata da due deejay e con tanto di 'addetti alla sicurezza', punto bar, servizio di catering e di un service professionale, del valore di circa 35.000 euro, fatto giungere - hanno ricostruito i poliziotti - dalla Sicilia.

La festa con mille persone scoperta in villa: quattro denunciati

Quattro persone, gli organizzatori della festa, sono state denunciate all'autorità giudiziaria. Uno dei quattro, originario di Capurso, è risultato anche sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore.

Sin dalla prima fase dei controlli sono stati rilevati numerosi illeciti amministrativi, in fase di contestazione. Sequestrata l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della festa, riconducibile ad un'azienda siciliana. Accertamenti sono attualmente in corso per rilevare ulteriori responsabilità degli organizzatori e di coloro che hanno preso parte alla festa. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica.