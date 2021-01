I 10 giovanissimi che organizzano una festa nel B&B "alla faccia" del Dpcm: finisce malissimo

Ci hanno provato e gli è andata molto male. Un'altra festa organizzata da un gruppo di ragazzi in un appartamento è stata interrotta a Bologna dalla Polizia, intervenuta in un bed&breakfast di via Marconi, nel cuore del capoluogo di regione emiliano.

Bologna: la festa nel B&B alla faccia del Dpcm, sanzioni

Succede tutto nella notte tra sabato e domenica. Erano ormai le 2.30 quando gli agenti del commissariato Due Torri sono andati a controllare dopo alcune segnalazioni di schiamazzi e musica ad alto volume arrivate al 113.

All'interno hanno trovato dieci ragazzi (otto ventenni e due minorenni), alcuni di origine marocchina, altri italiani. I giovani hanno ammesso di aver organizzato la festa prenotando la stanza nel b&b, per eludere le restrizioni vigenti.

Inevitabili le conseguenze: sono stati quindi tutti sanzionati per violazione della normativa anti-Covid. Non è l'unica festa "finita male" a Bologna negli scorsi giorni. Nel weekend un party con 14 ragazzi era stato individuato e interrotto dai Carabinieri in un appartamento in zona San Felice. L'abitazione era stata preso in affitto dai genitori di una sedicenne per festeggiare il suo compleanno.