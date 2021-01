Trenini e balli per festeggiare il nuovo anno, ma il video arriva ai carabinieri…

Trenini e danze in barba a ogni norma anti-Covid, in barba al semplice buonsenso, un'abitazione privata trasformata in una balera. A Brindisi è diventato virale il video di una festa organizzata in una casa privata del Rione Casale per celebrare il nuovo anno. E ora i carabinieri stanno cercando di identificare i partecipanti al party di Capodanno che sta facendo parlare tutta la città. .

Nel filmato, pubblicato su un social network e poi rimosso, si vedono i presenti senza mascherina non rispettare le distanze di sicurezza. Alcuni partecipanti indossano vestiti di foggia orientale, kimono giapponesi. Si vede un noto imprenditore della città stappare lo spumante con il tipico countdown come sottofondo. Si vede la mancanza di rispetto di ogni minima norma anti-Covid. I carabinieri stanno procedendo a identificare i partecipanti, che hanno bellamente ignorato il buonsenso che questi tempi suggeriscono.

Scrive BrindisiReport: