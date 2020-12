Festeggiano in sette in casa e i vicini chiamano i carabinieri: finisce male

Sette persone di origine straniera che stavano festeggiando il Natale in un appartamento in zona San Donato a Torino sono state denunciate per violazione delle norme anti Covid dalla polizia. Gli agenti sono giunti sul posto a seguito di una chiamata al 112 che segnalava schiamazzi e musica ad alto volume in un'abitazione. All'arrivo i poliziotti, che hanno trovato ad aspettarli diversi condomini che lamentano di non riuscire a dormire a causa della festa in corso, hanno contattato il proprietario di casa che ha ammesso i festeggiamenti natalizi, assicurando però di essere solo in quattro e, difatti, insieme a lui si sono presentate altre tre persone sedute in cucina.

Poco dopo, però, gli operatori hanno notato da dietro la porta a vetro della camera da letto due sagome, di un uomo ed una donna, mentre una settima persona è stata scoperta all'interno del bagno. La compagnia, formata da cittadini di origine straniera di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, cinque dei quali risultati irregolari sul territorio nazionale, è stata sanzionata per il mancato utilizzo di dispositivi individuali di protezione, per non aver rispettato il distanziamento previsto e per essersi ritrovati pur non essendo conviventi o congiunti tra loro.