Emilia, Ida, Eufemia, Francesca e suor Donata: la festa per le cinque centenarie

Cinque centenarie nella stessa casa di riposo. A Bucchianico, paesino in provincia di Chieti, la casa sollievo S. Camillo ha organizzato una festa in onore di Emilia Grannonio di 105 anni, Ida Marrone di 101, Eufemia Petrocco e Francesca Carozza di 100 anni e di Suor Donata di 103. Tutte ospiti della struttura e che sono state omaggiate dagli operatori e dal sindaco Carlo Tracanna, giunto in visita e per una foto ricordo.

"Oggi partecipiamo con immensa gioia alla festa di donne custodi di tante esperienze, testimoni di periodi brutti come la guerra, ma anche di belli come il boom economico" è stato il messaggio del sindaco e dell'amministrazione comunale. Insomma, ha aggiunto Tracanna, "donne protagoniste di un secolo in cui i cambiamenti e le innovazioni sono stati tra i più veloci di sempre. A loro auguriamo tanta gioia e felicità".