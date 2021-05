Le 100 persone che festeggiano compleanno e battesimo in una villa: arrivano i carabinieri e scappano

All'arrivo delle forze dell'ordine è scattato un fuggi fuggi generale. Circa cento persone sono state sorprese all'interno di una villa per ricevimenti. È quanto scoperto dai carabinieri a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Nella villa erano in corso due cerimonie distinte, un battesimo e un compleanno. Il tutto condito da musica ad alto volume e in barba alle normative anti contagio che vietano gli assembramenti, invocando prudenza per evitare la diffusione del virus. La gran parte degli invitati non indossava la mascherina.

Molti invitati, quando hanno visto i carabinieri arrivare nella sala ricevimenti, sono fuggiti. I militari della stazione di Pianura, della stazione di Posillipo e del radiomobile di Napoli hanno comunque identificato molti dei presenti. Per loro è in arrivo una multa per la violazione delle norme anti covid. Sanzione in arrivo anche per il titolare dell'attività, ora sospesa per cinque giorni.