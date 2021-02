Il ragazzo ai domiciliari che festeggia il compleanno del papà in casa con 9 persone

Era agli arresti domiciliari e per questo non avrebbe dovuto incontrare nessuno al di fuori della sua famiglia. E invece quando i carabinieri sono arrivati in casa di un ragazzo di 18 anni, vicino Borgo Molara a Palermo, hanno trovato bicchieri, spumante e torta. Nell'abitazione era stata organizzata una festa in piena regola per il compleanno del padre.

È ai domiciliari ma festeggia il compleanno del papà in casa

I militari della stazione di Mezzomonreale hanno multato nove persone per le violazioni delle norme anti covid. Al giovane, ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, e ai suoi ospiti sono state comminate sanzioni amministrative per una somma complessiva di 3.600 euro. Ciascuno dovrà pagare una multa da 400 euro (l'importo è ridotto a 280 euro se la sanzione viene pagata entro cinque giorni).

Alla luce di quanto emerso nel corso degli accertamenti, la Procura dovrà adesso valutare, avendo il giovane disatteso il divieto di ricevere in casa estranei, se disporre un aggravamento della misura cautelare.