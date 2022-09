Panico alla festa patronale: fuochi d’artificio colpiscono gli spettatori

Il momento più atteso della festa patronale, quello dei fuochi d'artificio, rischia di trasformarsi in tragedia. Succede a Copertino (Lecce). Durante i festeggiamenti in onore del patrono, San Giuseppe da Copertino, alcune scintille hanno colpito tre cittadini che stavano assistendo allo spettacolo.

Come riporta LeccePrima, una 51enne è stata colpita all’altezza della caviglia e del polpaccio. Le urla, provocate dal dolore delle ustioni, hanno richiamato l’attenzione degli altri presenti, in un momento di grande concitazione. Feriti anche un'altra donna e un uomo, colpiti a volto e braccio. I soccorritori si sono fatti largo tra la folla e hanno raggiunto la coppia. Mentre i due sono stati medicati sul posto, la 51enne è stata portata in ospedale dove è ricoverata. Le indagini sull’accaduto sono condotte dagli agenti di polizia locale.