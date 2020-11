In quindici in un bar per una festa di laurea: arrivano vigili e carabinieri, finisce male

Erano in 15 in un bar, per festeggiare una laurea, in barba al divieto di fare feste e alle norme sul distanziamento, ma sono stati scoperti. È successo ieri pomeriggio a Molfetta, in provincia di Bari, poco prima della chiusura al pubblico del locale.

Gli agenti della polizia locale e carabinieri sono giunti sul posto e hanno trovato un gruppetto di persone, non residenti a Molfetta, intenti a festeggiare un neolaureato.

Alla vista di agenti e militari, alcuni di loro hanno provato ad allontanarsi. In sette sono stati comunque identificati e multati per 400 euro ciascuno. Anche il gestore del bar è stato sanzionato e ora il locale rischia una chiusura da cinque a trenta giorni.

Controlli per far rispettare le norme antiCovid

Le forze dell’ordine sono impegnate in queste settimane nei controlli per far rispettare le normative anti diffusione del contagio. È di oggi la notizia che a Torino è stata scoperta una festa privata con 27 ragazzi, tutti tra i 14 e i 21 anni, all’interno di un appartamento nemmeno troppo grande. Schiamazzi e musica ad alto volume avevano attirato l’attenzione di passanti e poliziotti.

Quando gli agenti sono riusciti ad entrare si sono trovati davanti diverse persone, alcune delle quali ubriache, e numerose bottiglie di alcolici. Come nel caso di Molfetta, alla vista della polizia alcuni dei partecipanti alla festa hanno provato a nascondersi (chi negli armadi, chi in balcone, qualcuno in bagno o nello sgabuzzino). Molti dei presenti inoltre non indossavano la mascherina e non mantenevano la distanza di sicurezza.