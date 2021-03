La festa illegale finisce con le multe: nei guai 16 giovani 

Nella notte la polizia ha interrotto un party che si stava svolgendo in un appartamento in viale XX Settembre, a Triste. Sanzionati i partecipanti, tutti di età compresa tra i 16 e i 24 anni

È terminata con una lunga serie di multe una festa illegale organizzata da alcuni giovani a Trieste. Nella notte i poliziotti hanno scoperto e interrotto un party in un appartamento, sanzionando 16 persone, tra ragazzi e ragazze, tutti di età compresa tra i 16 e i 24 anni.

In palese stato di alterazione alcolica, i giovani sono stati sorpresi poco prima dell'una di notte in un appartamento di viale XX Settembre, nel corso di una festa privata. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di schiamazzi.

Mentre stavano raggiungendo l'appartamento, i poliziotti hanno fermato e identificato due ragazze e due ragazzi mentre stavano lasciando la festa. Sanzionati per aver violato la normativa antipandemica come gli altri 12 amici poco dopo identificati.