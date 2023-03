Liquido urticante gettato sugli invitati a una festa di laurea, finisce male

Doveva essere una normale festa di laurea e invece è finita con due feriti e un denunciato. Un ragazzo di 24 anni nel Ferrarese deve rispondere di lesioni personali aggravate perché accusato di avere gettato del liquido urticante ferendo al volto e al collo due partecipanti alla festa. La vicenda risale alla sera del 18 marzo ma è stata resa nota adesso.

In un’abitazione di Portomaggiore un 23enne ha organizzato una festa di laurea, invitando una quarantina di persone. Durante la serata alcuni invitati hanno lanciato goliardicamente uova e farina. C'è strato però chi ha lanciato un liquido non meglio identificato. Dopo poco il festeggiato e un altro amico iniziano ad avere dei fastidi. Il neo laureato si rivolge al medico, che riscontra lesioni guaribili in 30 giorni. L’amico va in ospedale dove i medici evidenziano delle ferite al volto e al collo. Per i carabinieri è stato il 24enne a gettare il liquido e adesso dovrà rispondere della sua "bravata".