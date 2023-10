Spray al peperoncino, risse e furti a una festa di liceo

Risse, malori dovuti al troppo alcol ma anche spray al peperoncino durante un party di inizio anno scolastico organizzato dagli studenti di un liceo milanese. La voce del "reprise party" ha iniziato a girare e così alla festa abusiva, autogestita dagli studenti, sono arrivati oltre 2mila ragazzi, anche esterni alla scuola.

Il Leofest 2023 del liceo Leonardo da Vinci di Milano, non lontano dal Palazzo di Giustizia, è finito nel caos, tra un fuggi fuggi generale dopo che qualcuno ha usato dello spray al peperoncino forse per compiere qualche furto, portafogli, cellulari e catenine. Sui social ci sono i video e le foto delle risse mentre una ragazza è stata portata via in ambulanza per aver ecceduto con l’alcol.

