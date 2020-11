La festa con 42 persone in una casa privata: arrivano i carabinieri, finisce male

L'episodio a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Musica ad alto volume e balli in barba a tutte le regole anti-contagio

In 42 a ballare e far festa come se la pandemia non esistesse. A Maserada sul Piave, nel Trevigiano, i carabinieri hanno interrotto un party clandestino organizzato in un appartamento in barba a tutte le regole anti-contagio. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il blitz risalirebbe ad alcuni giorni fa. A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine sono stati alcuni vicini.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno sorpreso 42 ragazzi intenti a far festa senza nessun rispetto delle norme anti-Covid. I militari dell'Arma hanno identificato tutti i partecipanti al festino, avviando le pratiche per le sanzioni che, in questo caso, vanno dai 280 ai 400 euro.

Le feste erasmus a Bologna in barba ai Dpcm

Un episodio analogo si è verificato venerdì notte a Bologna. I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione in via Zamboni, in centro, alle 3.30, dopo le segnalazioni di alcuni residenti che sentivano schiamazzi e musica. Giunti sul posto, i militari hanno trovato 20 ragazzi di nazionalità spagnola, tra i 21 e i 27 anni, che stavano dando una festa.

Tutti i presenti sono stati multati con verbali da 400 euro per aver violato le norme anti-Covid previste dal Dpcm in vigore. La festa in barba al Dpcm costa carissima. Non è la prima volta. Nelle scorse settimane si erano verificati altri due episodi analoghi e nello specifico, la Polizia era intervenuta in via Turati e in via Mazzini, dove in entrambi i casi erano in corso delle feste organizzate da ragazzi spagnoli in Italia per seguire il progetto Erasmus.