In 300 ballano e fanno festa nel noto locale: arriva la Finanza

A Palermo: tutti in pista, come se nulla fosse, come se la Sicilia non fosse la regione più colpita dal Covid al momento

Tutti in pista, come se nulla fosse, come se la Sicilia non fosse la regione italiana più colpita dal Covid al momento. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, insieme agli uomini della Questura, hanno effettuato un accesso presso un locale in via Messina Marine, adibito di fatto a discoteca.

L'evento, come riporta anche PalermoToday, era stato ampiamente pubblicizzato sui social e giunti sul posto finanzieri e poliziotti hanno trovato circa 300 persone, intente per lo più a ballare, non rispettando le disposizioni in ordine al distanziamento interpersonale. Per il titolare della struttura e per l'organizzatore dell'evento è scattata la multa che va da 400 a 1.000 euro. Contestualmente, è stata irrogata la sanzione accessoria di cinque giorni di chiusura provvisoria dell'attività a partire da ieri.

Inoltre, grazie all'intervento dell'unità cinofila delle Fiamme gialle con il cane 'Elisir', è stato sanzionato un cliente per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini del consumo personale.