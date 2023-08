Tragedia alla festa patronale, tubo spara coriandoli finisce sui fedeli: un morto

Si è trasformata in tragedia la festa patronale in onore del Santissimo Salvatore a Militello (Catania) oggi 18 agosto. Come si legge su CataniaToday, durante lo spettacolo pirotecnico con sparo di coriandoli, il tubo di un compressore metallico sarebbe precipitato sui fedeli. Il bilancio è pesantissimo: un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita. La vittima è Franco Carrera

Nelle immagini pubblicate dal sito militello.info e rilanciate da CataniaToday si vedono gli attimi drammatici in cui il tubo di un compressore utilizzato per il lancio di coriandoli "vola" in piazza Vittorio Emanuele, causando la morte del 65enne.

Nonostante gli immediati soccorsi da parte del personale sanitario del 118, non c'è stato nulla da fare per l'uomo colpito probabilmente alla testa. I componenti di un'altra famiglia e una ragazzina sono stati soccorsi e portati in ospedale. La festa è stata immediatamente sospesa e sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione locale. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Militello, Giovanni Burtone.

