La festa danzante per quarantenni nel circolo privato: 80 persone senza mascherina, scatta il fuggi fuggi

C'erano pure le scuse pronte su WhatsApp in caso di controlli. Domenica pomeriggio il Piemonte era ancora in "zona arancione". Gli agenti del commissariato di Rivoli hanno fatto ingresso in un locale di corso Francia. Finisce malissimo

Gran bella festa. Peccato che violasse tutte le basilari norme anti-Covid e anche il buonsenso. Un'ottantina di persone, tutte tra i 40 e i 50 anni, che ballano senza mascherina e consumano alcolici.

Rivoli (Torino): la festa danzante per 80 finisce malissimo

Domenica pomeriggio il Piemonte era ancora in "zona arancione". Gli agenti del commissariato di Rivoli, alle porte di Torino, hanno fatto ingresso in un locale di corso Francia, formalmente un circolo privato ma di fatto una discoteca, al cui interno stava avendo luogo una festa clandestina in palese violazione delle prescrizioni anti-contagio. La festa era stata organizzata con passaparola evidentemente efficace via whatsapp con chiarimenti sul prezzo ("10 euro con un drink") e - incredibile - anche con le indicazioni delle "giustificazioni" da fornire in caso di controllo, tipo "a trovare il partner" o "a fare la spesa"; "sono orari facili".

I partecipanti per raggiungere l'ingresso secondario del locale, sito nel garage sottostante, avevano sfruttato passaggi nascosti ad occhi indiscreti. All'arrivo degli agenti, i partecipanti - avvertiti da un "palo" strategicamente collocati all'ingresso - sono scappati riversandosi nei garage. La fuga in massa non ha avuto successo: il proprietario è stato infatti denunciato perché il locale, sottoposto poi a sequestro preventivo, non aveva l'agibilità per l'attività in questione ed è stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle prescrizioni anti Covid per la somministrazione di bevande senza licenza. Fine della festa.

Video: TorinoToday