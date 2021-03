Si ritrovano in 15 per festeggiare il 18esimo compleanno dell'amica in villa: finisce male

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania, in servizio perlustrativo di notte a Tarquinia (Viterbo) in località marina Velca, sono intervenuti alle 2 di notte all'interno di un complesso residenziale

Il Lazio è zona gialla. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania, in servizio perlustrativo di notte a Tarquinia (Viterbo) in località marina Velca, sono intervenuti alle 2 di notte all'interno di una villa, in un complesso residenziale.

Velca (Tarquinia): la festa alla faccia delle restrizioni, sanzioni a raffica

Dentro alla struttura era in corso una festa per festeggiare il 18 compleanno della proprietaria dell'abitazione, ed hanno trovato 15 ragazzi di età tra i 18 e i 22 anni; i ragazzi partecipanti alla festa privata sono stati tutti sanzionati per violazione delle misure di contrasto all'epidemia di Covid-19.

In zona gialla fino al 5 marzo 2021, resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Per oggi è atteso il nuovo Dpcm del governo Draghi.

Episodio simile negli scorsi giorni a Ferrara. In 19 stavano festeggiando il matrimonio in un appartamento: gli invitati sono fuggiti dalle finestre, ma sono stati tutti identificati e sanzionati.