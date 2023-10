Prostituzione e droga per i "festini" nelle ville di due imprenditori genovesi

Dopo la movida tra le due riviere, erano soliti concludere le loro serate con feste a base di sesso e droga, invitando nelle proprie ville giovani ragazze che si prostituivano in cambio di cocaina. Così sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Genova un imprenditore e un architetto genovesi, ritenuti entrambi responsabili di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, e il secondo anche di favoreggiamento della prostituzione.

Gli arresti fanno parte di un'articolata operazione della polizia di Stato, "Obbligo o verità": nelle attività di mediazione per l'acquisto della cocaina, in diverse occasioni è emerso anche un terzo soggetto, di Rapallo, a sua volta destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Genova e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Consegne di cocaina anche nel cortile di scuola

Il nome dell'operazione arriva dal nome del gioco "obbligo o verità" spesso organizzato durante queste feste, in cui i perdenti dovevano scontare penitenze a sfondo sessuale.

L’architetto, oltre a cedere cocaina alle ragazze, con lo scopo di disinibirle durante le sue feste, molte volte distribuiva dosi di stupefacente (definendole “bocce di vino”) anche ad altre persone di fiducia, in particolar modo a un’amica, insegnante di liceo, alla quale, almeno in un’occasione, ha effettuato la consegna direttamente nel cortile della scuola, durante l’intervallo.

Sesso per uomini facoltosi: così l'architetto voleva creare sinergie sul lavoro

Ai “festini” intervenivano spesso uomini facoltosi. In particolare, l’architetto pianificava anche party ad hoc, pagando ragazze, con la finalità di conseguire utili sinergie nel suo ambito lavorativo. In alcuni casi i partecipanti non sarebbero stati al corrente del fatto che le ragazze fossero state remunerate per far sì che la serata finisse con il sesso.

Le perquisizioni effettuate nelle abitazioni degli arrestati, ville di lusso con piscina, hanno permesso di trovare modiche quantità di stupefacente.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati potrà considerarsi accertata in via definitiva solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

Spunta il nome di Piana (non indagato): "Sono estraneo ai fatti"

E nell'inchiesta spunta anche il nome del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana (non indagato): il vicepresidente è citato nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari come uno degli ospiti che avrebbe partecipato a una di queste serate, nel marzo 2022. All'agenzia Dire ha però precisato: "Sono distrutto. Così si fanno ammazzare le persone, è una cosa mostruosa: cosa devo fare? Devo buttarmi giù da un viadotto? Io sono completamente estraneo ai fatti: in 45 anni di vita non mi sono mai drogato, non sono mai andato a prostitute e non sono mai andato a un festino. Sono un donatore di sangue, se volete vado subito a fare le analisi del sangue. Sono completamente estraneo ai fatti, non so perché sia uscito il mio nome - prosegue Piana - non so neanche chi siano queste persone. Non devo pensare io a chi sono queste persone, ma vorrei sapere come sono state fatte queste indagini. Mi arrabbio perché ho una famiglia. Sono veramente nervoso. Non sono indagato, non mi devo giustificare, non devo chiedermi con chi ho condiviso un aperitivo perché le cose che dicono di me non le ho mai fatte. Sto ricevendo migliaia di chiamate - conclude il vicepresidente della Regione -. Tanto l'opinione pubblica mi ha già condannato, mi considera un drogato e un puttaniere. Ma non voglio fare la fine di Enzo Tortora: vengo a Genova e chiarisco. Non so chi faccia le indagini e che cosa c'entri io, questo sistema mi fa sempre più schifo".

Toti: "Indagine che non riguarda Regione Liguria"

Anche il presidente della Regione Giovanni Toti è intervenuto: "Per quanto ci è dato sapere Piana non risulta indagato - dichiara il governatore -. Lui stesso si dichiara totalmente estraneo ai fatti: è una persona seria, non ho alcun motivo per dubitare delle sue parole. Va comunque sottolineato che l'indagine non riguarda in alcun modo l'Ente Regione Liguria e nemmeno l'attività istituzionale. Attendiamo di conoscere gli sviluppi della vicenda, rinnovando la piena fiducia nella magistratura, certi che Piana chiarirà quanto prima la propria posizione".

