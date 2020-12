Feto abbandonato sulla spiaggia: il parto 24-48 ore prima del ritrovamento

A scoprirlo un uomo che stava passeggiando sul bagnasciuga di Borgo Peri, a Imperia. Le indagini dei carabinieri sono in corso

Un uomo che stava passeggiando con il suo cane sulla spiaggia di Borgo Peri, non lontano dall’Hotel Kristina, in provincia di Imperia, ha fatto un agghiacciante ritrovamento: un feto, ormai senza vita. Il piccolo sarebbe stato partorito tra la Vigilia e Natale, per poi essere abbandonato sul bagnasciuga.

L'uomo che ha scoperto il corpicino ha subito chiamato i carabinieri che sono arrivati assieme al medico legale e al 118. I militari, che hanno effettuato l'accesso alle telecamere della zona, hanno informato la procura che aprirà un fascicolo di inchiesta.

Secondo le prime analisi del medico legale il feto potrebbe avere dai 4 ai 5 mesi, con il parto che sarebbe avvenuto nelle 24-48 ore precedenti al ritrovamento.

Intanto gli investigatori hanno escluso che il ritrovamento del feto possa essere collegato in qualche modo a un altro tragico fatto di cronaca, la morte di un 35enne, il cui corpo è stato ritrovato la vigilia di Natale a Oneglia.