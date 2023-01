Ragazza promette sesso a sconosciuti e li rapina con l'aiuto del fidanzato

Fidanzati e rapinatori. Una coppia di Controguerra (Teramo) è stata arrestata con l'accusa di avere messo a segno tre colpi nei confronti di altrettanti uomini. Secondo l'accusa, il modus operandi era sempre lo stesso: la ragazza adescava clienti su internet fissando appuntamenti presso la sua abitazione per prestazioni sessuali a pagamento. Si faceva poi trovare insieme al suo fidanzato che dopo aver minacciato e picchiato le vittime, gli sottraeva denaro, carte di credito ed altri effetti personali.

Tre rapine accertate ma non si esclude che ci siano analoghi fatti non denunciati. In tutti e tre i casi le vittime venivano minacciate di ritorsioni in caso avessero denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.