Manda a scuola i figli positivi al covid: finisce male

Positivi al covid, bambini mandati a scuola lo stesso: denunciati madre e medico. Sconcerto a Pandino, cittadina in provincia di Cremona, dove una donna è stata denunciata per epidemia e uso di atto falso, e un medico per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di appurare come i due figli della donna siano stati ammessi a scuola con un falso certificato, nonostante fossero positivi al covid. Insieme alla madre, di origini straniere, erano appena tornati dal Paese natale: una volta rientrati in Italia non avrebbero rispettato l'obbligo di isolamento fiduciario, come prevede la norma, ovvero una quarantena preventiva che si sarebbe dovuta concludere con il tampone, per entrambi i bambini, prima del ritorno a scuola.

Ma questo non è stato fatto, anzi: la donna, infatti, avrebbe convinto il medico curante a rilasciare un falso certificato, senza eseguire alcun test. Il medico, secondo l'accusa, avrebbe emesso la certificazione sanitaria senza aver visitato i bambini e senza aver disposto il tampone di verifica. I successivi accertamenti hanno verificato l'inghippo, e non solo: sottoposti a tampone, entrambi i giovani sono risultati positivi, costringendo l'intera classe, una quindicina di bambini delle scuole medie, alla quarantena.