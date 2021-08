La figlia imbratta i giochi del parco, i genitori chiedono scusa e vanno a pulire

Scopre che la figlia, assieme ad altri ragazzi, ha imbrattato dei pannelli al parco pubblico di fronte alle scuole del paese e la costringe a pulire tutto. Poi chiede scusa sul gruppo Facebook a cui fa riferimento la località. Siamo a Palazzolo dello Stella, nella Bassa friulana.

La madre ha comunicato che sarebbero stati presi dei seri provvedimenti nei confronti della figlia minorenne. La famiglia si è scusata sui social per lo spiacevole episodio con tutta la comunità e ha deciso di chiedere un incontro tra il sindaco e i ragazzi per chiedere scusa personalmente di quanto accaduto. Il gesto dei genitori ha suscitato subito l’ammirazione di tutti, che si sono complimentati per l’esempio di educazione e senso di civiltà della famiglia.

"I genitori in questione sono stati esemplari" spiega il Movimento Italiano Genitori che omaggia il gesto. "Una scelta civile e matura, che non può non suscitare ammirazione. I ragazzi hanno bisogno di esempi, e di esempi positivi: per questo, vicende del genere restituiscono un senso di speranza, e confermano l’idea che ci siano in Italia tanti e tanti genitori responsabili e civili, capaci di riconoscere gli errori dei figli e di porvi rimedio. In un periodo in cui non è affatto facile fare i genitori – tra problemi economici, pandemie e scadenze di tutti i tipi – è giusto celebrare e incoraggiare gli esempi virtuosi, e non solo stigmatizzare quelli disfunzionali e/o diseducativi."