Madre rimprovera figlio per un video sui social e lui la accoltella

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri di Savona con l'accusa di tentato omicidio della madre, dopo averla accoltellata. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva rimproverato il figlio ma lui ha reagito male e ha provato a farle male in più modi per poi fuggire e danneggiare due auto in strada. Poi l'arrivo dei Carabinieri: che cosa è successo.

Il rimprovero e la lite

La madre ha rimproverato il figlio perché aveva spostato dei mobili per girare un video sui social. Dopo essere stato richiamato, il ragazzo ha perso la testa: ha insultato e minacciato la madre, ha tentato di colpirla con una testata e poi ha afferrato un coltello da cucina sferrando due colpi al fianco della donna, ma senza colpirla.

La madre ha tentato di disarmare il figlio ferendosi alla mano nell'afferrare la lama del coltello. A quel punto, il ragazzo è fuggito, danneggiando in strada l'auto della madre e un altro mezzo parcheggiato lì vicino. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato la casa in disordine e la donna ferita. Dopo poco tempo il ragazzo è stato rintracciato: il 16enne è stato arrestato e accompagnato presso un centro di prima accoglienza a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova. Dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e danneggiamento. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine il ragazzo aveva già avuto in passato atteggiamenti ostili nei confronti della madre.

